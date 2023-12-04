إيطاليا تطرح أرخص سيارة كهربائية (تفاصيل)

سيارات فيات، تجرى شركة فيات العديد من الاستعدادات لطرح أرخص السيارات الكهربائية مصنوعة في إيطاليا سيارات فيات 500e 2024 فى الولايات المتحدة، بقيمة 32,500 دولار.

مواصفات ومميزات فيات 500e 2024 التي تعد من الأرخص في فئتها بأمريكا

حصلت سيارات فيات 500e على عجلات متعددة الأضلاع مقاس 17 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 205/45 لجميع المواسم، ونظام ملاحة Uconnect 5 مقاس 10.25 بوصة، ومقاعد دلو مزينة بالقماش مع لمسات حمراء، سيكون الدفع بالعجلات الأمامية هو التكوين القياسي.

فقد تم تجهيزه بمحرك صغير الحجم، بطارية بقوة 24 كيلووات في الساعة توفر نطاقًا صغيرًا يقدر بـ 135 كلم من وكالة حماية البيئة (EPA) – وهو أسوأ من سيارة مازدا MX-30 التي تم إيقاف إنتاجها مؤخرًا.

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فيات 500e 2024 ستكون من أرخص السيارات الكهربائية في أمريكا



ولم تصدر شركة فيات معلومات إضافية بعد، لكن الطرازات الأوروبية متوفرة ببطارية تبلغ 42 كيلووات في الساعة، تنتج هذه الإصدارات 117 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران، مع نطاق يقدر بـ WLTP يبلغ 320 كلم، ونتوقع أن تكون أرقام وكالة حماية البيئة أكثر تحفظًا بعض الشيء، ولا نتوقع أن يتم بيع سيارة 500e بأعداد كبيرة، حيث يتجنب الأمريكيون عادةً السيارات الأصغر حجمًا، ومع ذلك، من الرائع رؤية سيارة كهربائية أخرى تضاف إلى السوق بتكلفة أقل من 40 ألف دولار (150 ألف ريال).



ومن المقرر أن تنافس سيارات فيات سيارات شفروليه بولت الكهربائية المزودة بقوة 200 حصان ويبلغ مداها 417 كلم، وبسعر يبدأ من 26,500 دولار

سيارات فيات، استطاعت سيارات فيات التغلب على أزمة السيارات التى يشهدها العالم من نقص رقائق إلكترونية وغيرها من ازمات اخرى اثرت بالسلب على الاقتصاد بشكل عام والسيارات بشكل خاص.

وظهر ذلك من تفوق مبيعات السيارات خلال الـ 6 أشهر من عام 2023، بعد بيع ما يقرب من 645 ألف سيارة على مستوى العالم، بزيادة قدرها 10 % عن العام الماضي.

فيات تتخطى مبيعات جميع ماركات ستيلانتس

وتمكنت سيارات فيات التفوق على 14 علامة تجارية من السيارات فى ستيلانتس، حيث يأتي أكثر من 50 % من مبيعاتها من خارج المنطقة، تهيمن شركة فيات على أمريكا الجنوبية بنسبة 14.1 % من حصة السوق.

تزدهر البرازيل بالنسبة للعلامة التجارية، حيث تستحوذ على 22 في المائة من حجم المبيعات في البلاد بفضل مبيعات سترادا القوية.



في إيطاليا، ساعدت باندا شركة فيات في الحصول على 12.8 % من جميع المبيعات خلال النصف الأول من عام 2023.

وتعتبر تركيا منطقة أخرى ذات مبيعات قوية للشركة، حيث تمتلك العلامة التجارية 18.2 % بفضل نجاح تيبو.



في أوروبا، تشهد شركة فيات مبيعات قوية للسيارة 500 الكهربائية. وتعد 500e الكهربائية الأكثر مبيعًا من ستيلانتس في القارة، وهي رائدة في مبيعات قطاع السيارات الصغيرة. تعتبر 500 الجديدة من بين أفضل خمس سيارات مبيعًا في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.



تتميز فيات 500e بمحرك كهربائي مثبت في الأمام بقوة 117 حصانًا ينتج عنه عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر وتقدم ما يصل إلى 320 كم من النطاق.