الاميك: تراجع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 59%

مبيعات السيارات، استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات إجمالى مبيعات السيارات فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 2023، وكانت النتائج تشير إلى تراجع فى مبيعات السيارات بنسبة تصل نحو 59% عن الأعوام السابقة.

نتائج مبيعات السيارات فى مصر

ووفقآ لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات(الاميك)، فان السوق المحلى استطاع أن يبيع مايقرب من 70 ألف سيارة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر اكتوبر، وتعد نسبة ضئيلة على عكس الاعوام السابقة التى بلغت نسب المبيعات فى تلك الفترة نحو 169 ألف سيارة.

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ترتيب مبيعات شركات السيارات خلال 10 أشهر



ونوضح فى التقرير التالى مبيعات السيارات خلال 10 أشهر من عام 2023 الجارى وهى كالتالي وفقأ لما أعلنه تقرير الاميك:

1- نيسان أكثر من 11 ألف سيارة بحصة 16%.

2- شيفروليه 8371 مركبة بحصة 12%.

3- شيري 8169 سيارة بحصة 12%.

4- تويوتا 6054 سيارة بحصة 9%.

5- سوزوكي 4391 سيارة بحصة 6%.

6- MG بعدد 4119 سيارة وحصة 6%.

7- هيونداي 4107 سيارة وحصة 6%.

8- بي واي دي 3624 سيارة وحصة 5%.

9- رينو 3539 سيارة وحصة 5%.

10- كيا 3374 سيارة وحصة أقل من 5%.

11- ميتسوبيشي 2172 سيارة وحصة 3%.

12- سيتروين 1660 سيارة بحصة 2%.

مبيعات النقل والملاكي والأتوبيس في 2023

السيارات الملاكي 52.887 ألف سيارة بتراجع 57% عن 2022 الذي سجل 123 ألف سيارة.

الأتوبيسات تراجعت 54% ووصلت الي 6744 مركبة مقابل 14.615 ألف مركبة.

النقل انخفض 67% من 31.140 ألف نقل في 2022 الي 10379 في 2023.