المعهد الفني للتمريض بجامعة القناة ينظم ورشة عمل لدمج الأطفال ذوي الهمم (صور)

نظم المعهد الفني للتمريض بـ جامعة قناة السويس، ورشة عمل لدمج الأطفال ذوى الهمم وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة تحت عنوان “الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع”.

مكان انعقاد الورشة

وأقيمت الورشة بمدرج المعهد الفني للتمريض، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض.

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جانب من الورشة، فيتو

جانب من الورشة، فيتو



أبرز المحاضرون خلال الورشة

وحاضر بورشة العمل كلا من الدكتورة صفاء جمعة أحمد أبو السعود مدير المعهد الفني للتمريض، والدكتورة دنيا سليم جريش أستاذ مساعد التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس.

محاور ورشة العمل

وتطرقت ورشة العمل إلى الحديث حول الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وطبيعتهم الخاصة، من حيث القصور في التواصل الاجتماعي سواء لفظي أو غير لفظي والتأخر في النطق وفقدان لغة مكتسبة وعدم القدرة على تكوين صداقات.

جانب من الورشة، فيتو

جانب من الورشة، فيتو

مع التأكيد على أنهم لا يدركون الخطر سواء بالسير أمام وسيلة مواصلات، أو صعود المرتفعات، كما أن لديهم سلوكيات تكرارية نمطية، وليست لديهم القدرة على تقليد الآخرين، كما يدعون بذوي اضطراب طيف التوحد الآن.

وخلال الورشة تم التركيز على أن التوحد ليس مرض، بل هو اضطراب وإعاقة نمائية، ولا يوجد طفلين بنفس الأعراض والخصائص، وبالتالي طرق العلاج فردية لكل طفل، وبذلك التوحد يعد اضطراب وليس مرض، كما أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن طبيعة الإعاقة، وعن أعمارهم وعن دياناتهم- فجميعهم بحاجة ماسة إلى أن يقبلهم المجتمع ويحترمهم، ويقدرهم.