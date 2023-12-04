الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف: المشاركة في الاستحقاقات الدستورية دليل على تحضر الأمم

د. محمد مختار جمعة
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة خصصت موضوع خطبة الجمعة القادمة عن الإيجابية في كافة شؤون الحياة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف الوزير أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية يعطى إنطباع عن تحضر الأمم  لافتا إلى أن معنى صوتك أمانة يتطلب أمرين: أولا أن تؤدي هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالمشاركة وثانيا  أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة

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وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على التأكيد أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية هى قضية وعي في المقام الأول وأن الوزارة تحث الجميع على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

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تصويت المصريين في الخارج 

 

وانتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024  وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأجريت الانتخابات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون. 

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونص قرار  الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

 

وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

 

وأجريت العملية الانتخابية خارج مصر في  137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

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الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية وزير الأوقاف

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