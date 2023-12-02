الانتخابات الرئاسية 2024، إقبال غير مسبوق على التصويت في فرنسا (صور)

انتخابات الرئاسة بالخارج، قالت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن لدعم الوطن، والمندوبة عن الرئيس السيسي في مقر اللجنة الانتخابية في العاصمة باريس: إن حركة سير العملية الانتخابية رائعة والإقبال لليوم الثاني علي التوالي غير مقبول.

وأشارت جادو في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إلى أن حركة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية ارتفعت اليوم بسبب الإجازة الأسبوعية على عكس يوم أمس الذي كان يتسم بالعمل.

وأوضحت أن أمس واليوم كان هناك إقبال كبير جدًّا من قبل أبناء الجالية المصرية في فرنسا برغم البرد القارس فإن هناك أعدادًا كثيرة توجهت لمقر السفارة المصرية بباريس، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تمر بسلاسة وسهولة ويسر علي كل الناخبين، ولم يتم رصد أي عائق بالنسبة لأي ناخب.

وأشادت جادو بالدور الرائع الذي قدمه طاقم السفارة والقنصلية المصرية من تنظيم هائل لتجنب التكدس وأي عرقلة، كما أشارت إلى مشاركة جميع الفئات سواء المرأة المصرية أو الأطفال والشباب والطلاب والوافدين وذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الفئات العمرية من الرجال والسيدات.

وأكدت جادو أن اليوم وأمس في السفارة الفرنسية مشهد وطني تحتفي به مصر وأولادها في الخارج، وأن الجالية المصرية في فرنسا على قلب رجل واحد، كما أشارت إلى مشاركة الجالية القبطية بحشد كبير جدًّا للمشاركة في العملية الانتخابية.

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وانطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى وما زال ساريًا يحق للناخب التصويت.