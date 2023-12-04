التعليم توجه خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024.

الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخطاب الذي تم توجيه للمديريات التعليمية إنه انطلاقا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر عام 2023، وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية والنزاهة والشفافية.

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تجهيز المدارس لـ الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها إلى أنه قامت بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

جهزت وزارة التربية والتعليم ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها لجانا انتخابية، كما نبهت علي مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات.

تدريس المقررات الدراسية

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمشاركة في العملية الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في ديسمبر المقبل، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات الهامة.