القضاء على بؤرة تراكم عشوائي للقمامة بمنطقة العبور بحي ثان بالإسماعيلية (صور)

قام حي ثان في محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية، بالقضاء على بؤرة تجميع القمامة ومخلفات البناء بمساكن اللؤلؤة بمنطقة العبور بنطاق الحي، وتطهير وتنظيف المنطقة ورفع ما يقدر بنحو 2000 طن تقريبًا من القمامة ومخلفات البناء طوال الأسبوع الماضي، كما تم تسوية المسطح بعد رفع كميات المخلفات.

مناشدة بالالتزام بوضع القمامة في الصناديق

وناشدت رئيس حي ثان أهالي المنطقة بالالتزام بوضع القمامة فى الصناديق المخصصة لها؛ حفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى للمنطقة، ولعدم تراكم القمامة بها ثانية.

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جانب من تطهير البؤرة، فيتو

توجيهات عامة من محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات رفع التراكمات المنتظمة والعشوائية من القمامة كلٍّ في نطاقه، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، في قطاع النظافة والتجميل بالمناطق والأحياء السكنية والشوارع العامة والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة.



جانب من تطهير البؤرة، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

جانب من تطهير البؤرة، فيتو

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.





كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.







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