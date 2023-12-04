قومي المرأة ينظم ندوة حول استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة العنف ضد النساء

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل لطالبات وطلاب كليات وأقسام الإعلام في جامعات مصر بعنوان "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف ضد المرأة"، حيث افتتحت الورشة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس.

جاء ذلك في إطار أنشطة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقام هذا العام تحت شعار ( كوني ).

وافتتحت الدكتورة سوزان القليني الندوة بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم غير المسبوق للمرأة المصرية، كما تقدمت بالتحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ولعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، كما توجهت بالشكر للحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الإعلام وأقسام الإعلام.

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وأكدت الدكتورة سوزان القلينى، أن القيادات النسائية دائمًا لهن دور كبير في دعم قضايا المرأة والتوعية بها، كما توجهت بالتحية لشابات وشباب مصر الواعي باعتبارهم فخر مصر الذي يجعل مصر على مصاف الدول التي بها شباب واعي وقادر ومتمكن من أدواته.

الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين

كما أشارت القلينى إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم بسبب الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين فإذا أحسن استخدامه أفاد وإذا تم إساءة استخدامه ممكن أن يؤدي إلي كوارث غير مسبوقة، مؤكدة أن التكنولوجيا مرعبة وتتطور بشكل سريع ولابد أن نكون دائما علي وعي بالاستخدام الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكدت القليني خلال كلمتها أن المجلس القومي للمرأة يعطي أولوية كبيرة للأسرة لأنها نواة أى مجتمع متطور وقوي ولذلك يهتم المجلس بتنمية الأسرة ويقدم الدعم لها من الخدمات غير المسبوقة للمرأة، كما أشارت إلى برامج التوعية والمبادرات التي يقدمها المجلس.

وأضافت أن المجلس يعمل على تمكين المرأة اقتصاديا عن طريق مساعدتها في عمل مشروعات صغيرة، كما يعمل علي تمكينها سياسيًا واجتماعيا، مؤكدة علي أهمية مشاركة المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لأن صوتها أمانة وهو الذي يصنع مستقبلها.

رصد الأعمال الإعلامية المقدمة عن المرأة

كما أشارت الدكتورة سوزان القليني إلى طرح لجنة الإعلام للمسابقة السنوية التي تنظمها اللجنة علي مستوي البحوث والدراسات الإعلامية ومشروعات التخرج لطلاب الإعلام التي تتناول قضايا المرأة، كما دعت الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمشاركة في المرصد الإعلامي للمشاركة في رصد الأعمال الإعلامية المقدمة عن المرأة والتي تستمر طوال العام، ويتم تكثيفها خلال شهر رمضان لارتفاع نسب المشاهدة.

واستعرض الكاتب الصحفي أشرف مفيد الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتعريفاته، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل عدم الخوض في الدين أو النوع أو الجريمة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإسائة للآخرين.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

وأكد أن المرأة تشهد أزهى عصورها، كما تقدم بالشكر للدكتورة مايا مرسي على الثمار التي تجنيها المرأة محليا ودوليا وعالميا، وتقدم بالتحية للدكتورة سوزان القليني، مؤكدا أن لجنة الإعلام أعطت الفرصة للطالبات لاكتساب المهارات والتدريب لحماية انفسهن من أي عنف.

عدم الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي

فيما أكدت الإعلامية أمل علوي أنه لا يجب الاعتماد الزائد علي الذكاء الاصطناعي، وأنه يجب علي المتدربات أن يكونوا على بينة من القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستعرضت بعض نماذج التلاعب بالصور عن طريق الذكاء الاصطناعي لتوعية الطالبات والطلاب بضرورة توخي الحذر.

كما تم استعراض اختصاصات مكتب شكاوى المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس، وأهدافه وشركائه.

جاء اللقاء بحضور الإعلامية أمل علوي مدير تحرير بوابة مصر الآن، الكاتب الصحفي أشرف مفيد، والأستاذ عبد الله منصور محامي بمكتب شكاوى المرأة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

وشاركت في الورشة كل من كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسميها العربي والإنجليزي، قسم الإعلام جامعة حلوان، كلية الاعلام جامعة المنوفية كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلية الإعلام والمواد التطبيقية بجامعة النهضة، كلية الإعلام جامعة مصر للتكنولوجيا، كلية الإعلام جامعة MSA، كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، كلية الإعلام جامعة MTI، أكاديمية أخبار اليوم، قسم الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية، كلية الإعلام الجامعة المفتوحة،، كلية الإعلام جامعة ٦ أكتوبر.