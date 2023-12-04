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محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

لقى شابان مصرعهما وأصيب ثالث فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر وتم نقل الجثتان والمصاب الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق.

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تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من  مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا من الاهالى بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.
انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ان الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر واسفر الحادث عن مصرع كلا من " فيصل ب ع " 18 سنه و" مصطفى ع م " 19 سنه واصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب الى المستشفى  .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.

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