بعد اقحامه للكتاب المقدس، ساويرس يوجه رسالة قوية لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

حرب إسرائيل على غزة، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة قوية ومؤثرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مايك جونسون، الذي أقحم الكتاب المقدس في دفاعه عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفى ساويرس ما أعلنه جونسون، بأن الكتاب المقدس يذكر بوضوح "ضرورة الوقوف مع إسرائيل"

رسالة قوية من ساويرس لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

وعن حرب إسرائيل على غزة، قال المهندس نجيب ساويرس، في رسالته المؤثرة لمايك جونسون: "إن الكتاب المقدس يعلمنا أن نكون عادلين مع الحق ضد الظلم"، مؤكدًا أن الحق يقتضي أن يأخذ الفلسطينيين حقهم في أرضهم".

وقال المهندس نجيب ساويرس موجهًا رسالته القوية لمايك جونسون: "كمسيحيين يعلمنا الكتاب المقدس أن نكون عادلين ونقف مع الحق ضد الظلم وأن نعدل.."

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مايك جونسون يدافع عن جرائم إسرائيل، فيتو

وتابع نجيب ساويرس قائلًا: "الحق والعدل يقتضي أن يأخذ الفلسطينيون حقهم في أرضهم ووطنهم وبالتالى لا نقف مع إسرائيل!"

وجاء ذلك ردًا على رئيس مجلس النواب الأمريكي جونسون الذي قال: "بصفتنا مسيحيين، نعتقد أن الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح شديد أننا يجب أن نقف مع إسرائيل، وأن الله سيحفظ إسرائيل لنمنح السلام للقدس".

مايك جونسون يدافع عن جرائم إسرائيل

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قال في تجمع للمؤيدين لإسرائيل عُقد في الولايات المتحدة "إن معتقداته المسيحية، تقول إن عليه الوقوف بجانب الاحتلال الإسرائيلي".

كمسيحيين يعلمنا الكتاب المقدس ان نكون عادلين ونقف مع الحق ضد الظلم وان نعدل.. والحق والعدل يقتضى ان يأخذ الفلسطينون حقهم في ارضهم ووطنهم وبالتالى لا نقف مع إسرائيل ! https://t.co/0IAxeeMkD6 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 4, 2023



وقال مايك جونسون، في تجمع للمانحين المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي: "كمسيحي، أعتقد أن الكتاب المقدس، يعلمنا بوضوح شديد، أننا يجب أن نقف إلى جانب إسرائيل". وأضاف: "نحن حريصون على تمرير التشريعات في الكونجرس، والتي تقدم كل ما تحتاجه إسرائيل خلال فترة الحرب".

كما أشار إلي أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدًا على الدعم الثابت من قبل الكونجرس للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة ضد ما وصفه بـ "الهجمة البربرية لحماس".

الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة على سكان غزة

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة على سكان قطاع غزة، ويرتكب الجرائم البشعة بحق سكان القطاع من المدنيين العزل والأطفال، حيث قصف سكان القطاع بمئات القنابل التي تزن مئات الأطنان من المتفجرات، ووصف المحللون أن ما أسقطه الاحتلال على سكان القطاع يعادل تدمير قنبلتين نوويتين.

جونسون في اجتماع المانحين والمدافعين عن إسرائيل، فيتو

وأكد سكان قطاع غزة أن أصوات الانفجارات لاتزال مستمرة، منذ الإعلان عن انتهاء الهدنة الإنسانية، منذ الجمعة الماضية، حيث تعرضت مناطق المحافظة الجنوبية بقطاع غزة لقصف عنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال، برغم طلب جيش الاحتلال من سكان القطاع النزوح من الشمال إلى جنوب غزة.

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل المدنيين، التي كانت تضم عددا من النازحين، في مناطق متفرقة، وتسبب في استشهاد العديد من سكان جنوب غزة، بالإضافة للإصابات الخطيرة، كما عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى محو عائلات كاملة من قطاع غزة.

استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني

وقامت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي بإلقاء المنشورات على مناطق الكتيبة والمحطة ومعن وبني سهيلا، وسط خانيونس، تطالب فيها السكان بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، تحديدًا إلى منطقة الفخاري الحدودية، حيث أصبحت مدينة رفح مكدسة بالسكان والنازحين.

إسرائيل تدمر قطاع غزة، فيتو

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 70% من سكان قطاع غزة متواجدين في المناطق الجنوبية (خانيونس ورفح)، الأمر الذي يثير المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء 15523 شهيدًا و41316 مصابا، 70% منهم الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.