السبت 02 ديسمبر 2023
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ساويرس غاضبًا لتجدد قصف الاحتلال على غزة: لينا ربنا يوقف الجنون ده

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

حرب إسرائيل على غزة، عبر رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن حزنه وغضبه لتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له رادع في أفعاله الجنونية واندفاعه في الحرب على قطاع غزة.

ساويرس يعلق على تجدد قصف الاحتلال لقطاع غزة

وعن حرب إسرائيل على غزة، قالالمهندس نجيب ساويرس: "لينا ربنا يوقف الجنون ده"، وذلك ردًا على وزير السياحة السابق، منير فخري عبد النور، الذي تساءل عن تجدد القصف الإسرائيلي البشع على غزة قائلًا: "هي إسرائيل مالهاش كبير في العالم ده؟"

وقال المهندس نجيب ساويرس معلقًا على عدم وجود رادع لحرب إسرائيل على غزة: "للاسف ملهاش.. لكن لينا ربنا يوقف الجنون ده… ويهدى النفوس لحل عادل..". 

وجاء ذلك ردًا على منير فخري عبد النور الذي قال: "رؤساء دول وأمين عام الأمم المتحدة ومؤسسات دولية  وهيئات مجتمع مدني وجمعيات حقوق إنسان  كلهم يعبرون عن أسفهم لاستئناف المذبحة في غزة. هل هذا هو أقصى ما يمكن عمله في مواجهة هذه المأساة؟ هي إسرائيل مالهاش كبير في العالم ده؟"

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الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه الغاشم على غزة

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفه وحربه الغاشمة على قطاع غزة، أمس الجمعة، بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الإنسانية، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة العزل، مستأنفين العدوان على القطاع فور انتهاء الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام، وأجريت خلالها دفعات تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

اسرائيل تستأنف الحرب على غزة، فيتو

كما شن الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عشرات الهجمات على قطاع غزة، وركزت قصفها الغاشم على منطقة جنوب القطاع في مدينة خانيونس، حيث أعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا وعشرات المصابين معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن غارات عنيفة استهدفت المنازل والمساجد داخل القطاع.

 منشورات تحذيرية لجنوب قطاع غزة                                       

كما ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد ادعى أن حركة المقاومة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

تجدد الحرب الغاشمة على غزة، فيتو

وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الأسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على الاحتلال.

وقال نتنياهو في بيانه: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

أمريكا تزود إسرائيل بقنابل تزن طن

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير صادم لها، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بـ 100 قنبلة من طراز " BLU" الخارقة للتحصينات، والتي يبلغ وزن الواحدة منها ألفي رطل.

تجدد قصف إسرائيل على غزة، فيتو

وذكر الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنبلة في الهجوم على مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 100 شهيد فلسطيني جراء الهجوم."

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئول أمريكي قوله: "إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنا."

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