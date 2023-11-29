ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

حل الدولتين، عبر رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن شكه في موافقة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التفاوض بخصوص حل الدولتين، وخاصة مع تأكيدات البعض أن التفاوض بين حماس والاحتلال سينتقل من فض الاشتباك إلى مرحلة التفاوض على حل الدولتين.

نتنياهو من قوض وحارب حل الدولتين

وعن حل الدولتين، قال المهدنس نجيب ساويرس: "أشك أن نتنياهو من قوض وحارب حل الدولتين سيقبل بهذا التفاوض.. لكن أوافق أن هذا هو الحل الوحيد ويبقى التحدي فى توافق السلطة وحماس في قبول هذا الحل؟"

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تمديد الهدنة الإنسانية في غزة والتفاوض لحل الدولتين، فيتو

وجاء ذلك ردًا على الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال: "الحوار الحالي بين قطر وحماس وإسرائيل نحو فض الاشتباك من خلال وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى، ثم الانتقال بعدها مباشرة إلى مرحلة التفاوض الجاد بين تمثيل موحد للشعب الفلسطيني وبين اسرائيل حول حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية طبقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، هو المسار المنطقي الذى طال انتظاره والذي يجب على العالم كله أن يدعمه بقوة"

الوسطاء يكثفون جهودهم لتمديد الهدنة

جدير بالذكر أن الوسطاء يكثفون جهودهم بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، للإطالة أمد الهدنة الإنسانية، وذلك لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وللقيام بالمزيد من المناقشات ليكون هناك حل دائم للهدنة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتراحت هدنة طويلة تشمل إطلاق سراح كل المحتجزين من الأسرى الاسرائيليين مقابل وقف طويل لإطلاق النار، وإطلاق سراح عدد ضخم من الأسرى الفلسطينيين.

وقف إطلاق النار تتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة

جدير بالذكر أن مسألة وقف إطلاق النار تتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة في الوقت الراهن، حيث أكد الخبراء أن الأمر لم تعد مستحيلا، حيث باتت خيارات الهدنة الطويلة الأمد هي الخيار الأقرب للواقع، خاصة أن الهجوم العسكري الإسرائيلي لم ينجح بتحقيق أهدافه.

كما يضغط وسطاء التفاوض (مصر وقطر) في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على الجانبين، وذلك يتطلب وقف هدنة إنسانية طويلة في غزة، وبدء محادثات لإنهاء الحصار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية.

نتنياهو يحارب حل الدولتين، فيتو

وطرح عدد من المراقبين تساؤلات بشأن إمكانية التفاوض بشأن وقف الحرب في غزة نهائيًا عبر حلول سياسية، وذلك بعد نجاح الجهود المصرية القطرية، في تمديد التهدئة بين سلطة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأكد المراقبون على إجراء مفاوضات حثيثة تجريها قطر ومصر وعدد من الأطراف الدولية الأخرى من أجل التوصل لوقف شامل للحرب الإسرائيلية على غزة.