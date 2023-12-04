وزير إسرائيلي يطالب بإصدار شهادات وفاة للأسرى الفلسطينيين لهذا السبب

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، طالب وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الاثنين، بإصدار شهادات وفاة للأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم إطلاق سراحهم في أي صفقات قادمة.

إصدار شهادات وفاة للأسرى الفلسطينيين

وذكر وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي:" من الضروري إصدار شهادات وفاة للأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الصفقة مع حركة حماس".

وعقدت حماس والاحتلال الإسرائيلي صفقات لتبادل الأسرى على ٧ دفعات، ولكن تعطلت هذه الصفقات بعد إنتهاء الهدنة الإنسانية في غزة ومواصلة جيش الاحتلال عدوانه على المدنيين في القطاع.

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وذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تناقش أي هدن مستقبلية قبل إطلاق سراح جميع الأسرى من النساء والأطفال.

شروط إسرائيل لعقد هدنة جديدة في قطاع غزة

وأكدت صحيفة أكسيوس الأمريكية، أن حماس رفضت إطلاق سراح 10 نساء من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم، وأكد مسؤولون إسرائيليون أن جيش الاحتلال يكثف من هجماته للضغط على المقاومة الفلسطينية.

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وفي السياق ذاته، طالب البيت الأبيض، من حركة حماس بتقديم لائحة بالأسرى من أجل استمرار تدفق المساعدات.

وأكد البيت الأبيض أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، وسط المفاوضات الجارية من أجل تمديد الهدنة وعقفد صفقات جديدة لتبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلي نقلا عن مصادر أن تل أبيب أبلغت الوسطاء أنها تريد العودة إلى اتفاق التهدئة مع حماس لمدة يوم واحد فقط.

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

ويأتي ذلك بعدما استأنفت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة العدوان على قطاع غزة بعد ساعات قليلة من نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت لمدة يوم واحد فقط.

وفي السياق ذاته قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن سبب عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، هو الخلاف على نوعية الأسرى الذين تريد كل من حماس وإسرائيل الإفراج عنهم.

وأضاف اللواء سمير فرج أن إسرائيل تريد إطلاق سراح أسرى عسكريين وحماس ترفض ذلك إلا مقابل تبييض سجون الاحتلال من المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد الخبير العسكري لفيتو أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيستمر ليوم أو يومين ثم سيرضخ كلا الطرفين إلى الهدنة من جديد، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تحرير الأسرى وحماس تريد استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.