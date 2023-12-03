الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بتحرير باقي الأسرى

احتجاجات اسرائيل،فيتو
احتجاجات اسرائيل،فيتو

شهدت مدينة تل أبيب، مظاهراتٍ جديدة حاشدة تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتحرير باقي الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس. 

وتأتي هذه المظاهراتُ بعد انهيار الهدنة المؤقتة حيث يواجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ضغطا مستمرا من قبل عائلات المحتجزين.

وفي سياق آخر قال  لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي: “أوضحت مرارًا للقادة الإسرائيليين أن حماية المدنيين بغزة مسؤولية أخلاقية وحتمية إستراتيجية.. على الإسرائيليين والفلسطينيين إيجاد طريقة لتشارك الأرض التي يعتبرونها وطنهم".

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واضاف: “حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة القابلة للحياة للخروج من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.. دعمنا لإسرائيل ليس خاضعًا للتفاوض ولن يكون كذلك أبدًا، ولن نسمح لحماس بالانتصار”.

وأفاد بأن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن طائرة تابعة لحاملة الطائرات «أيزنهاور»، اعترضت مسيرة إيرانية اقتربت منها، بشكل غير آمن، فوق مياه الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: سنظل نبحر في أي مكان طالما يسمح لنا القانون الدولي بذلك.

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