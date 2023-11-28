الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

التعليم تستعد للانتخابات الرئاسية 2024، تجهيز 5863 مدرسة والتأكد من صيانتها، وتكثيف تدريس المقررات الدراسية لهذه المدارس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024، فيتو

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمشاركة في العملية الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في ديسمبر المقبل، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات الهامة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه يجب تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية.

الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابها على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

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وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

تجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 

حيث جهزت وزارة التربية والتعليم ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها لجانا انتخابية، كما نبهت علي مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات.

تدريس المقررات الدراسية

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن 5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024 وجاءت أهم القرارات كالآتي:

1- التأكيد على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين.
2- تأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافّة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.
3- التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.
4- توفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية.
5- تشكيل غرف عمليات بكل مديرية بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة. 

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القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم: 

 

المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي  رمز "النجمة".

 

المرشح محمد فريد سعد زهران رمز "الشمس".

 

المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز "النخلة".

 

المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم". 

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 

 وبدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل. 

 بينما تتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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