ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد التام للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري، استكملت الجهات المختلفة جهودها لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالأداء بأصواتهم في الانتخابات، والتأكيد على ذلك باعتباره حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فيتو

حملة "طرق الأبواب، بلدي أمانة"

حيث أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات ندوات للتوعية بذلك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما أطلق المجلس القومى للمرأة حملة "طرق الأبواب، بلدى أمانة" لتوعية السيدات بأهمية المشاركة ودورها فى توعية أسرتها للنزول إلى مراكز الاقتراع.

وفى هذا السياق، بدأت الوحدات المحلية جهودها لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية والشباب والرياضة.

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