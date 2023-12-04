بعد انتهاء التصويت بالخارج، تعرف على موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، آلية إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

وبدأت مراحل التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الـ3 أيام الماضية والمخصصين للاقتراع المصريين بالخارج.



ووفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تتوقف الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 8 ديسمبر، وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين فى الداخل.



وحددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

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كما حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

موعد إعلان النتيجة النهائية

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

فريد زهران المرشح الرئاسي

وتوقع فريد زهران المرشح على منصب رئيس الجمهورية، أن تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها الأسبوع المقبل، إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين.

وقال زهران:"بنسبة كبيرة سنشهد عزوفا للمواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب من بينها الانشغال بحرب غزة"، مشيرًا إلى أن "المصريين بشكل عام ليس لديهم اهتمام بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

إحساس المواطنين تجاه الانتخابات

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “لا يوجد إحساس بالأمان من جانب المواطنين حول شفافية العملية الانتخابية، ولا يوجد إحساس كاف بجدوى التغيير من خلال الصندوق الانتخابي”.

جولة ثانية في انتخابات الرئاسة

وتابع:"قد تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وزيادة نسب المشاركة تزيد فرصنا في الفوز بالانتخابات".

الكتلة التصويتية التي يراهن عليها فريد زهران في انتخابات الرئاسة

وأوضح:"الكتلة التصويتية التي أراهن عليها في الانتخابات والتي سأحصل علي أصواتها هي المتضررة من الوضع الراهن في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة الديون الخارجية، الكتلة التي راهنت عليها هي التي تعاني من قدرتها علي توفير كيلو البصل بعدما وصل سعرها لـ 35 جنيها، وتجد صعوبة في إيجاد السكر بعدما وصل الكيلو لـ50 جنيها".