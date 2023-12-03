فريد زهران: أتوقع جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية وقد أفوز في هذه الحالة

فريد زهران، توقع فريد زهران المرشح علي منصب رئيس الجمهورية، أن تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها الأسبوع المقبل، إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين.

وقال زهران:"بنسبة كبيرة سنشهد عزوفا للمواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب من بينها الانشغال بحرب غزة"، مشيرًا إلى أن "المصريين بشكل عام ليس لديهم اهتمام بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

إحساس المواطنين تجاه الانتخابات



وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “لا يوجد إحساس بالأمان من جانب المواطنين حول شفافية العملية الانتخابية، ولا يوجد إحساس كاف بجدوى التغيير من خلال الصندوق الانتخابي”.

Advertisements

جولة ثانية في انتخابات الرئاسة

وتابع:"قد تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وزيادة نسب المشاركة تزيد فرصنا في الفوز بالانتخابات".



الكتلة التصويتية التي يراهن عليها فريد زهران في انتخابات الرئاسة

وأوضح:"الكتلة التصويتية التي أراهن عليها في الانتخابات والتي سأحصل علي أصواتها هي المتضررة من الوضع الراهن في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة الديون الخارجية، الكتلة التي راهنت عليها هي التي تعاني من قدرتها علي توفير كيلو البصل بعدما وصل سعرها لـ 35 جنيها، وتجد صعوبة في إيجاد السكر بعدما وصل الكيلو لـ50 جنيها".

ضمانات الانتخابات

وأكمل:"حصلنا علي ضمانات في الانتخابات أقل مما كنا نطالب به ولكن قررنا المشاركة، ونحن نحاول بناء مسار سلمي واَمن للتغيير عبر الانتخابات".

مسار التغيير

وتابع: رشحت نفسي من باب ضرورة بناء مسار التغيير عبر صناديق الانتخابات.