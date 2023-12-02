حملة فريد زهران تعقد مؤتمرًا جماهيرًا في الأقصر اليوم

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرًا جماهيرا اليوم بمحافظة الأقصر، لاستكمال الحشد للبرنامج الانتخابي للمرشح.

حملة فريد زهران تعقد سلسلة مؤتمرات جماهيرية

وقبل جولة الأقصر، عقد المرشح الرئاسي فريد زهران عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالإسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا.

وكانت حملة فريد زهران المرشح الرئاسي جددت توجيه الدعوة إلى كافة المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام تزامنا مع بدء التصويت الرسمي للمصريين بالخارج.

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وكانت غرفة عمليات المرشح الرئاسي فريد زهران أصدرت تقريرها الأول عن عملية تصويت المصريين في الخارج، وذلك فور انتهاء فعاليات اليوم الأول لعملية التصويت بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وقالت الغرفة إنها تابعت بدء عملية التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم، وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبو الحملة، مؤكدة أنهم ينتشرون في أكثر من ٢٥ دولة.

وأشارت الحملة إلى تلقيها عدد من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم، مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

وناشدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت، باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان التداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وأشارت الغرفة إلى استمرارها في إصدار تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا نهاية كل يوم.

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ أمس وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتجرى الانتخابات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون، وتستمر اليوم وغدا.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.