عودة حجازي وغياب بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام سباهان الإيراني

دوري أبطال آسيا، يلتقي فريق الاتحاد السعودي نظيره سباهان أصفهان الإيراني، اليوم في صراع علي صدارة قمة المجموعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

في المقابل يدخل الفريق الايراني سباهان أصفهان المباراة من أجل تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتعزيز فرصة كأول مجموعة وليس الوصيف.

ومن المنتظر أن يغيب عن الاتحاد بشكل مؤكد اليوم مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الخليج الأخيرة في مسابقة الدوري السعودي روشن.

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موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا



وتقام مباراة الاتحاد ضد سباهان في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا



وتذاع مباراة الاتحاد ضد سباهان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports AFC 2.

ومن المنتظر ان يشهد تشكيل الاتحاد عودة النجم الدولي المصري أحمد حجازي لأول مرة منذ الموسم الماضي، بعدما أصيب بالرباط الصليبي.



تشكيل الاتحاد المتوقع أمام سباهان



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: عمر هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – إيجور كورنادو.

وفي الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا “جوتا”.

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن البرتغالي فيليبي جوتا جناح اتحاد جدة، يرغب في الانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما من ضربة جزاء والمغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة في الدقائق 9 و29 و66 و74 بشباك فريق الخليج.

بينما سجل خالد ناري وفواز عوض الطريس هدفي الخليج في مرمى اتحاد جدة، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والثاني في الدقيقة 90.

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