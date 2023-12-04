مقتل ضابطين فى تحطم طائرة تدريب عسكرية جنوب الهند

أعلنت قيادة سلاح الجو الهندي، تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، بعد أن سقطت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد.

وأكدت فى بيان لها أن الطائرة المنكوبة، كان تقل ضابطان قتلا نتيجة الحادث.

تحطم طائرة تدريب عسكرية

وأضافت قيادة سلاح الجو الهندي على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي Х (تويتر سابقا): "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية".

وتابعت القيادة في بيانها: "بأسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات".

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ونوهت القيادة بأنه كان على متن الطائرة، مدرب وطيار متدرب وقت تحطمها.

وذكرت أن الطائرة أقلعت من قاعدة أكاديمية القوات الجوية الهندية. وتم تشكيل لجنة فنية مختصة، للتحقيق وتحديد أسباب الحادث.