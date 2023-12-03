الأحد 03 ديسمبر 2023
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منوعات

على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ثورة أكبر بركان في أوروبا

جبل إيتنا، أكبر
جبل إيتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، فيتو

لفت جبل إيتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، الأنظار مجددًا بثوران جديد للحمم.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين في جزيرة كاتانيا بصقلية، إن نافورة من الحمم ارتفعت لما يصل إلى 6 آلاف متر فوق مستوى البحر، وأنارت سماء الليل في شرق الجزيرة، قبل أن يهدأ مجددًا.

 

 الرماد البركاني

وأعلنت 3 قرى سقوط زخات من الرماد البركاني عليها.
ويقع البركان على ارتفاع نحو 3350 مترًا فوق سطح البحر.
وينشط الجبل البركاني بين الحين والآخر، وكانت المرة الأخيرة في منتصف نوفمبر 

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