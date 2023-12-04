26 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين في قصف الاحتلال لمنزلين في رفح

الهجوم البري على غزة، استشهد 26 مواطنا بعـد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 26 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

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وقالت الوزارة: إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء، ويدعى كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف، وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا، وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

اعتقال 35 من كوادر القطاع الصحي

وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الأحد، إن ما حدث في مخيم جباليا مجزرة إنسانية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين الأبرياء.