تفاصيل إصابة سبعيني سقط عليه باب سيارة مجلس مدينة أجا في الدقهلية

شهدت قرية ميت أبو الحارث مركز أجا في محافظة الدقهلية واقعة إصابة شخص سبعيني بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بقرية ميت أبو الحارث، مركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك إثر سقوط باب جانبي لسيارة نقل تابعة لمجلس مركز ومدينة أجا حال سيره مترجلا بأحد شوارع المدينة، بجانب السيارة.

وتم نقل السبعيني إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج، وأكد مصدر بمستشفى أجا أن حالته حرجة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، يفيد باستقبال مستشفى أجا المركزي، بوصول الغريب المتولي الشرقاوي، 72 عاما، بالمعاش ومقيم قرية ميت أبو الحارث مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ بادعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه.

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علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال نجله "كريم"،27 عاما، سائق توك توك، قرر أنه حال سير والده بأحد شوارع بندر أجا مترجلا بجوار السيارة رقم (د ط و3756) نقل تابعة لمجلس مركز ومدينة أجا قيادة المدعو "سامي.محمد.إ"، 56 عاما، سائق بمجلس مركز ومدينة أجا ومقيم قرية شبراويش التابعة للمركز، سقط عليه الباب الجانبي للسيارة مما أدى إلى حدوث إصابته، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط السائق وبمواجهته أكد حدوث الواقعة دون قصد منه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19990 جنح مركز أجا وتقرر العرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وعلى صعيد آخر، استقبل مستشفى ميت غمر المركزي في محافظة الدقهلية طالبة بالصف الثالث الإعدادي بقرية أوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بحالة تسمم وإعياء شديد، إثر تناولها طعاما دون غسل يدها عقب استخراج كمية من محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة، تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة" وتناولها الطعام دون غسل يدها



و تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول "نرمين.ن.ع"، 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، ومقيمة قرية أوليلة دائرة المركز مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، للفحص وسؤال والدتها "سماسم.ع.ا"،45 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، حيث كشفت أن نجلتها بعد استخراج محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة" تناولت الطعام دون غسل يدها مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم.