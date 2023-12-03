الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

مفيد عاشور: أشرف عبد الغفور نموذج كنا نحتذى به

مفيد عاشور.فيتو
مفيد عاشور.فيتو

نعى الفنان مفيد عاشور زميله الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، الذي وافته اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ٨١ عامًا.

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "وداعا الفنان الكبير  أشرف عبد الغفور. تاريخ فنى كبير ومسيرة كلها عطاء واحترام من الصغير والكبير .. وجود الأستاذ أشرف عبد الغفور فى لوكيشن العمل يعنى مباراة للجميع فى الالتزام  فهو نموذج كنا نحتذى به، كان خُلقا رفيعا  يمشى على الأرض، متواضعا فى عزة، واستاذا للجميع بتاريخه الفنى الكبير رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته  نسألكم الدعاء والفاتحة لروحه الطاهرة".

وسيتم تشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر غدا الإثنين وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.


فيما لم تحدد أسرة الراحل موعد العزاء حتى الآن.

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

 

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

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