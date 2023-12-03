تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا
تشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر غدا الإثنين وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
فيما لم تحدد أسرة الراحل موعد العزاء حتى الآن.
وفاة أشرف عبد الغفور
ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.
وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.
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