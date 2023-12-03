ياسمين صبري تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور، نعت الفنانة ياسمين صبري الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي اليوم إثر حادث سير أليم عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وكتبت ياسمين صبري في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ويلهم أهله الصبر والسلوان.. أشرف عبد الغفور".

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور ولد في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح، قسم تمثيل، عام 1963م، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق.

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وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها الـ 100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".

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