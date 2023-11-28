3 أهداف وحالتا طرد، بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 17 من المباراة، وتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وأحرز فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

جاء اللقاء مثيرا من كلا الفريقين وأضاع كلاهما عددا كبيرا من الأهداف خلال شوطي اللقاء

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وأرسل عبد الله السعيد كرة طويلة خلف الدفاع تسلمها يوسف أسامة نبيه وسدد من فوق الحارس "لوب" مرت أعلى العارضة

وتوغل ياو أنور داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد محمد هاشم بعد عرقلته لفيستون مايلي في الدقيقة 39، كما تم إنذار الجهاز الفني للإسماعيلي في الدقيقة 41.

وتعرض بلاتي توريه لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 90 من المباراة نتيجة عرقلة

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: كمال السيد

في خط الدفاع: محمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدى النقاز

في خط الوسط: محمد دسوقي ومحمد بيومى ومحمد عبد السميع

في خط الهجوم: ياو أنور ومروان حمدى وعمرو الساعى

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

مواجهات باتشيكو أمام الإسماعيلي

واجه باتشيكو الإسماعيلي اربعة مواجهات منها ثلاثة حينما كان مدربا للزمالك وحقق الأبيض خلالهما الفوز في مباراتين موسمي 2019-2020، 2020-2021 وانتهت المواجهة الثالثة بتعادل سلبي في موسم 2014-2015.

وقاد باتشيكو بيراميدز أمام الدراويش في مباراة واحدة خلال الموسم الماضي وهي المواجهة الأخيرة له أمام الدراويش وانتهت بفوز الفريق السماوي 3-1.

وأحرز لاعبو المدرب البرتغالي خلال تلك المواجهات 8 أهداف وتلقت شباكهم 3 أهداف