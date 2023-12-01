الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم،فيتو

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة) وذلك قبل مباريات اليوم الجمعة.

ويلتقي اليوم الجمعة، إنبي مع المصري البورسعيدي، والداخلية مع بلدية المحلة، والبنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- بيراميدز 16 نقطة 
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد اف سي 13 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الاتحاد السكندري 12 نقطة
6- الزمالك 11 نقطة
7- طلائع الجيش 11 نقطة
8- الجونة 10 نقاط
9- إنبي 10 نقاط
10- سموحة 9 نقاط
11- المصري  9 نقاط
12- بلدية المحلة 8 نقاط
13- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
14- فاركو 5 نقاط
15- الإسماعيلي 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون العرب 3 نقاط

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جدول ترتيب الدوري المصري 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

حكام مباراة الداخلية  ضد بلدية المحلة 

محمود ناصف  حكما للساحة ويعاونه كلا من  حسن رمضان  مساعد اول  وكريم السعيد  مساعد ثاني  والسيد منير حكما رابعا  ومحمد علاء هاشم حكم فيديو  ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد  .
 

حكام مباراة إنبي ضد المصري 

أحمد جمال  حكما للساحة ويعاونه كلا من  احمد الفار  مساعد أول  واحمد عادل عبدالفتاح مساعد ثاني  ومحمد العتباني حكما رابعا  ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو  وعمرو العطار حكم فيديو مساعد  .
 

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا 


محمد سلامة " ميدو " حكما للساحة ويعاونه كلا من  إبراهيم السوداني مساعد أول  واحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثاني  ومصطفي عثمان حكما رابعا  واحمد الغندور حكم فيديو  واحمد ناجي حكم فيديو مساعد  .

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة  والأهلي مع سموحة.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة  ..  0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك  ..     0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..               0-0 (انتهت)

طلائع الجيش ضد الجونة..  1-1 ( انتهت)

فاركو ضد المقاولون..        1-1 ( انتهت )

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..     4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري       …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

المصري في مهمة صعبة أمام إنبي بالدوري الممتاز

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