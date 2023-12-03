الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

نقل 13 مصابا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

نقلت سيارات الإسعاف بمحافظة شمال سيناء اليوم الأحد 13 مصابا فلسطينيا يعانون من إصابات متنوعة وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات في المحافظات مدن القناة وسيناء.

 

نقل 13 مصابا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 
 

وأعلنت مصادر في مديرية الصحة بشمال سيناء عن نقل 13 مصابا فلسطينيا بعد وصولهم معبر رفح البري اليوم وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة عن طريق سيارات الإسعاف المصرية.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة طبية إيطالية في ميناء العريش البحري 
 


وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل اليوم سفينة طبية إيطالية، أثناء وصولها الي ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ،اللواء محمد الشريف، مدير عام الميناء، اللواء خالد عرفة نائب مدير الميناء.

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وأكد المحافظ، أن هذه السفينة تعد الثانية، اذ سبقها وصول السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود"، والتي تستقبل الجرحي الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي فرنسي.


أضاف المحافظ أن السفينة الإيطالية عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 16 سريرا ويضم غرفتي عمليات وغرف رعاية وأشعة مقطعية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية، و2 هيليكوبتر، لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين، من خلال فريق طبي يضم 15 طبيبا.
 

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة ايطاليا في هذا الشأن، مؤكدا على التنسيق بين وزارات الصحة الإيطالية والمصرية والفلسطينية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة طبية إيطالية في ميناء العريش البحري

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