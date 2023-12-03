محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة طبية إيطالية في ميناء العريش البحري
استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم سفينة طبية إيطالية، أثناء وصولها إلي ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء محمد الشريف، مدير عام الميناء و،اللواء خالد عرفة نائب مدير الميناء.
محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة طبية إيطالية في ميناء العريش البحري
وأكد المحافظ، أن هذه السفينة تعد الثانية، اذ سبقها وصول السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود"، والتي تستقبل الجرحي الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي فرنسي.
أضاف المحافظ أن السفينة الإيطالية عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 16 سرير وتضم غرفتي عمليات وغرف رعاية وأشعة مقطعية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية،و 2هيليكوبتر، لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين،من خلال فريق طبي يضم 15طبيبا.
وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة ايطاليا في هذا الشأن،مؤكدا علي التنسيق بين وزارات الصحة الإيطالية والمصرية والفلسطينية لعلاج الجرحي الفلسطينيين.
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