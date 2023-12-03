الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

سكرتير عام شمال سيناء يؤكد على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء،فيتو

 أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

 

سكرتير عام شمال سيناء يؤكد على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

 وأضاف الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أن قوات الشرطة ستتولى عملية تأمين العملية الانتخابية.

 

 ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.
 

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أعلن الغندور عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد الإقبال.

 

 وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

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