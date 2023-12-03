الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

رانيا محمود ياسين: محققتش ربع اللي بحلم بيه وفيه فنانين بتشتري الموهبة بالفلوس

رانيا محمود ياسين،
رانيا محمود ياسين، فيتو

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن اختفاءها عن الساحة الفنية لم يكن عن تعمد، ولكنها لم تجد العمل الجيد لكي تعود بقوة وسعيدة بما تقدمه ولم تحقق ربع ما كانت تحلم به في الفن.

الفنانة رانيا محمود ياسين


وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة تلفزيونية: "كل شوية بعمل نجاحات وأتوقف لأني مش عارفة أوزان بين أولادي الصغيرين في البيت وشغلي، لأننا بنصور 15 ساعة في اليوم ومن الصعب أني أقدر أوزان بين الحاجتين".


وأشارت رانيا، إلى أن بعض الفنانين يشترون الموهبة مقابل المال، ولا توجد موهبة في وقتنا الحالي، معقبة: "في ناس عندها فلورز وقدم كام محتوى وشادد إنتباه المراهقين بشوية حاجات خفيفة ولكن معندوش محتوي وبعدها نلاقي عنده ملايين من المتابعين".

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واستكملت رانيا حديثها قائلة إن هناك أشخاصا عرضوا عليها زيادة عدد المتابعين عبر صفحتها بموقع إنستجرام، ولكنها رفضت ذلك الأمر، كونه يفرق مع المنتجين وهو مقياس للفنان ولكنها لا تحب أن تكون فنانة مزيفة.

واختتمت رانيا محمود ياسين، أن الشللية والمحسوبية موجودة في جميع المجالات، ولكنها لا تستطيع أن تكمل في طريقها بالنسبة للفن، والموهبة الجيدة هي التي تفرض نفسها والبعض لا يهتم بالموهبة.
 

وفى وقت سابق.. قال الفنان محمد رياض وجدت نفسي في أدوار الشر بعد تقديمي العديد من الأدوار المثالية، وزوجتي الفنانة رانيا محمود ياسين مظلومة فنيًّا، ولم أفشل كمنتج لكن تجربتي في إنتاج فيلم لم تحقق الأرباح المرجوة، وأحب السينما لكني أرفض أن أقدم دور ليس جيدًا بغرض التواجد، وأن النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكان عملًا دراميًّا مؤثرًا في الجمهور.

 

 

 

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