الأباصيرى: تجميل شوارع فاقوس ومتابعة اللجان الانتخابية بالشرقية

قام المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس وبرفقته نواب رئيس المركز ومسؤلى الاقسام المعنية للبنية التحتية والطرق بالمتابعة والإشراف على أعمال التطوير والتجميل والرصف بعدد من شوارع المدينة طبقا للخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث أنه يتم العمل بقطاع والرصف وتركيب الانترلوك والتجميل والتطوير بعدد من شوارع المدينة ومنها الساحة الشعبية وتفريعاته وشارع الايمان وتفريعاته وشارع الشهيد صبحى المنيسي وتفريعاته بالاضافة الى شارع ترعة المنيا والجلاء وشارع شلتوت

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أعمال الرفع المساحى لطريق ابوشلبى الصالحية

كما يتم متابعة أعمال الرفع المساحي لطريق ابو شلبي , الصالحيه الجديده من عند الميزانيه حتي مفارق ابو كراسيع وكذلك استكمال اعمال الغاز وذلك بناء على توجيهات الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية التى تقضى بضرورة المتابعة والاشراف شخصيا على الأعمال التى تتم بنطاق كل مركز وكذلك المتابعة والمرور على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها وتفقدها يوميا والوقوف على تنفيذها أول بأول

تكثيف حملات النظافة بفاقوس

وشدد محمد الاباصيرى بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافه والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الإنتخابية، ومراجعه وصيانه أعمده الإنارة ومولدات الطاقه المتنقلة مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان، وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم جاء ذلك اثناء قيامه بجولة موسعة لمتابعة عدد كبير من المدارس التى بها مقار انتخابية للتأكد من جهوزيتها.

رئيس المركز يتابع نظافة المدينة

كما قام رئيس مركز ومدينة فاقوس ونوابه بمتابعة اعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتى تضمنت رفع القمامة والتركمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة،متابعة رى وعناية الأشجار بالحدائق العامة،واستكمال اعمال تطوير وتجميل مداخل المدينة وذلك فضلا عن رفع القمامة والتركمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة،بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ومتابعة رى وعناية الأشجار بالحدائق العامة،

اجتماع للادارة الهندسية بمجلس مدينة فاقوس

هذا وقام قام رئيس مركز ومدينة فاقوس فى وقت سابق بعقد اجتماع بالإدارة الهندسية برئاسة المركز بحضور المحاسب نائب رئيس المركز لشئون المدينة، المهندس مدير الادارة الهندسية، ومديرى اقسام الإدارة الهندسية، مسؤلى الاقسام المختلفة بالإدارة الهندسية برئاسة المركز بدأ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لتحسين مستوى الاداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين للحصول على الرضا المجتمعي المطلوب،

لاتهاون فى مخالفات البناء والتعرف على نقاط الضعف للادارة

شدد الاباصيرى على انه لا تهاون فى مخالفات البناء ومخالفة شروط الترخيص ولا احد فوق تنفيذ القانون،، ومسؤليتكم حفظ هيبة الدولة ومستحقاتها وقال لابد من التعرف على نقاط القوة والضعف بالإدارة الهندسية وإعادة هيكلة العاملين للارتقاء بمستوى الاداء مؤكداعلى ضرورة الحرص الشديد فى العمل لتفادى الأخطاء الشائعة واليقظة ومواجهة التعديات المخالفة بكل حزم وقوة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على راحتهم وكذا الارتقاء بمنظومة العمل ومواجهة السلبيات،،

نعمل يدا واحدة تحت سقف الادارة الهندسية لضبط كافة المخالفات

العمل كفريق واحد من مختلف الأقسام تحت سقف الإدارة للارتقاء بمستوى الاداء وتحسين مستوى الخدمة،وضرورة التعاون المثمر بين كل الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفى ختام الاجتماع عرض للمشكلات التي تواجه الاقسام المختلفة بالإدارة ومناقشة توفير الحلول المناسبة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،،

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