الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل سلبيا أمام ألميريا في الليجا

ريال بيتيس، فيتو
ريال بيتيس، فيتو

الدوري الإسباني، تعادل فريق ريال بيتيس أمام الميريا سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة عشر من الليجا علي ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط معقل فريق ألميريا.

أحداث المباراة 

جاءت تفاصيل الشوط الأول متوسطة علي مستوى الأداء وخطورة الفريقين في الشوط الأول وحصل بيلرين لاعب بيتيس علي بطاقة حمراء في الدقيقة السابعة والعشرين.

وشهد الشوط الثاني خطورة من جانب بيتيس حيث تصدى قائم ألميريا لفرصة هدف محقق من ايسكو.

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تشكيل ريال بيتيس 

حراسة المرمي: سيلفا 

خط الدفاع: بيليرين، بيزلا، شادي رياض، أبنير 

خط الوسط: رودريجيز، إيسكو، روكا 

خط الهجوم: دياو، خوسيه، بيريز

 

 

تشكيل الميريا 

حراسة المرمي: ماكسيميانو 

خط الدفاع: بوزو، مونتيس، جونزاليز، اكيمي 

خط الوسط: روبرتون، ميليرو، أريباس 

خط الهجوم: بابتيستاو، امباريا، رامازاني 

 

 

 

 

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

ومن ناحية أخرى كان تقارير صحفية ذكرت أنه يمكن للاعب النرويجي هالاند تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت التقارير الاسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد على 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للتقارير فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.

قيمة العرض السعودي لضم فالفيردي 

وتابع: "اللاعب الذي كلف ريال مدريد 5 ملايين يورو تضاعف سعره 20 مرة أو أكثر وهو المبلغ الذي كانوا يريدون دفعه في السعودية لضم فالفيردي، لكن فكرة أن تكون قائدًا لريال مدريد تجعلك تفعل كل شيء خاصةً مع تجديدات العقود التي يقوم بها ريال مدريد والتي يقوم فيها بتعزيز نفسه للمستقبل والحاضر".

وكان نادي ريال مدريد أعلن منذ 3 أسابيع تجديد تعاقد فالفيردي حتى موسم 2029.

يأتي تجديد تعاقد فالفيردي ضمن خطة ريال مدريد في الحفاظ على نجومه الشباب والتي بدأت بتجديد تعاقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم وصلت إلى مواطنه رودريجو ثم إدواردو كامافينجا.

ولعب لاعب منتخب أوروجواي 220 مباراة للملكي، سجل فيها 19 هدفًا.

وأصبح اللاعب ركيزة مهمة في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أحرز مع الـ"ميرينغي" دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس إسبانيا، ومونديال الأندية.

 

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