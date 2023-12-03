الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يهدد أحد نجوم ريال مدريد في الفترة الأخيرة، بالرحيل عن صفوف الميرنجي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم.

ويمر الحارس الأوكراني أندريه لونين بحالة جيدة مع ريال مدريد، لكنه متخوف من العودة إلى مقاعد البدلاء من جديد.

صراع كيبا ولونين في ريال مدريد 

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، قد صرح الأسبوع الماضي "الشيء المهم أن لونين كان مستعدا عندما أصيب كيبا، ولكن عندما يعود الحارس الإسباني سينضم للتشكيل الأساسي".

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن لونين سيمنح نفسه الوقت الكافي لاكتشاف مصيره مع ريال مدريد حتى يناير المقبل.

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وتابعت "إذا لم يحصل لونين، على فرصة المشاركة بانتظام، فإنه سيطلب الرحيل في الشتاء".

وأشارت إلى أن أنشيلوتي غير واثق في قدرة لونين، على أن يكون الحارس الأول رغم تألقه في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، لن يوافق على رحيل لونين في الشتاء، إلا إذا تعاقد الريال مع حارس بديل.

يذكر أن عقد أندريه لونين مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024.

وسبق أن ارتبط الحارس الأوكراني بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

أزمة إصابة بيلينجهام 

تواصل حالة الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط نادي ريال مدريد، في إثارة بعض القلق داخل النادى الإسبانى.

وأصيب بيلينجهام بانزلاق في الكتف قبل فترة التوقف الدولي، لكنه حصل على راحة لعدة أسابيع قبل العودة إلى خوض المباريات.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن بيلينجهام يخوض المباريات الأخيرة مع ريال مدريد ببعض الألم والحذر بسبب إصابة الكتف.

وأشارت إلى أن بيلينجهام يحتاج لجراحة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين، لكنه يعتمد الآن على وضع حماية (واقي كتف) لمساعدته على خوض المباريات.

وكشفت الصحيفة أن "واقي الكتف" مستورد من دوري كرة القدم الأمريكية، حيث يضعه اللاعبون لحمايتهم أثناء خوض الرياضة العنيفة.

وأكدت مصادر قريبة من الخدمات الطبية للملكي صحة المعلومة، كما تتحدث غرفة ملابس الميرنجي، عن وجود لاعبين من الدوري الإنجليزي يستخدمون نفس طريق الحماية لخوض المباريات.

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