الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

تأييد إعدام مبيض محارة أنهى حياة زوجته بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة الصادر بشأن قيام مبيض محارة بإنهاء حياة زوجته بمنطقة الخصوص، بإعدام "مبيض المحارة" بعدما قرر فضيلة مفتى الجمهورية، إعدامه لقتله زوجته بسلاح أبيض.

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كان أمر إحالة المتهم "م أ أ "39 سنة، مبيض محارة أسند له قتل زوجته المجني عليها "و.ع.س" 38 سنة ربة منزل وأنه نفاذا لهذا الغرض أعد مبيض محارة الخصوص سلاحا أبيض عبارة، وما أن ظفر بها حتي سدد لها طعنة بالرقبة أحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت للمتهم حيازة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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وشهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مصرع ربة منزل على يد مبيض محارة وتبين أنه زوجها، وذلك بعد طعنها بسلاح أبيض عبارة بالرقبة، على إثر مشاجرة نشبت بينهما، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وشهود العيان والتحفظ على مبيض محارة الخصوص قيد التحقيقات.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بوجود جثة لربة منزل بها ذبح بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبيّن وفاة ربة المنزل 38 سنة على أيدى زوجها مبيض محارة 39 سنة حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبح من رقبتها حتى فارقت الحياة وجرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

 

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