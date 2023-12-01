طب بنها تنظم 12 قافلة طبية بقرى القليوبية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها 12 قافلة طبية بقرى محافظة القليوبية، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 2 حتى 7 ديسمبر الجاري.

وتأتي القوافل بإشراف كلية طب بنها والدكتور محمد الاشهب عميد الكلية، الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية طب بنها ومتابعة مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشفيات بنها الجامعية، وتضم مختلف التخصصات الطبية وذلك فى إطار مبادرة جامعة بنها لدعم الأسرة المصرية وتنظيم القوافل العلاجية للمواطنين مجانا.

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في وقت سابق أصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جامعة بنها تقريرا عن حجم الإنجاز الذي تم خلال عام 2022 م في كافة المحاور والمجالات ومن أبرزها تنفيذ المبادرات الرئاسية وإصدار أول مجلة للقطاع.

وأوضح التقرير أن القطاع تمكن من توقيع 14 بروتوكول تعاون بين مديريات الشباب والرياضة والصحة والتضامن والهلال الاحمر والقوي العاملة والأكاديمية الطبية العسكرية وجامعة يوهان ورأس الخيمة وجامعة الرازي وكلية الطب بجامعة بنها الأهلية.

قافلة طبية ببنها، فيتو

وأكد التقرير تطبيق 20 مبادرة رئاسية منها 100 مليون صحة للطفل والمرأة وكبار السن وذوي الهمم.

وفي مجال القوافل الطبية التي توفر كافة التخصصات بالإضافة إلى توفير الأدوية والأشعة والتحاليل وأيضا إجراء العمليات بمستشفى بنها الجامعي تم تنفيذ 46 قافلة طبية منها 21 لقري حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية و15 أخرى خارج قرى حياة كريمة تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي إطار تنفيذ مبادرات دعم صحة المرأة تم خلالها الكشف على 8,201 سيدة.

جامعة بنها