السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

القليوبية: 365 مقرا انتخابيا لاستقبال مايقرب من 3 ملايين ناخب

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تجهيز  365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية، منها  9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي  3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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وقال "الهجان" أدعو أبناء محافظة القليوبية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية. 
و شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف اللائق بها.
جاءت الجولة بحضور ال محمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر وعدد من مسئولي التربية والتعليم بالقليوبية

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في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية بالمحافظات.. 
حيث تفقد المحافظ عددا من المدارس بمدن بنها وكفر شكر والتي تمثلت فى الآتي: نادي بنها الرياضي( لجنة عامة ) ومدرسة ابن خلدون الابتدائية ومدرسة الإمام محمد عبده ومدرسة بنها الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية بنين العسكرية بمدينة بنها. 
وفي مدينة كفر شكر تفقد الهجان مدرسة محمود صفوت الإعدادية (لجنة عامة) ومدرسة كفر عزب غنيم ومدرسة تصفا الإبتدائية  ومدرسة كفر تصفا الإعدادية ومدرسة الزمرونية الإبتدائية ومدرسة كفر رجب ومدرسة كفر شكر الإبتدائية ومدرسة الحرية، 
وخلال مرور محافظ القليوبية على مدرسة الحرية الإبتدائية بكفر شكر  لاحظ تدني مستوى النظافة وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال أعضاء اللجنة، وعلى الفور أصدر قرارا بإقالة مدير مدرسة الحرية الابتدائية لإهماله في مهام عمله وعدم القيام بها على الوجه الأكمل

 

 

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