الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تصوير جوي لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري (فيديو)

ميناء سفاجا،فيتو
ميناء سفاجا،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يتضمن تصويرا جويا لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.

وتعد المحطة متعددة الأغراض في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، حيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة  أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية  حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا  في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى  توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في  زيادة الدخل القومي.

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 وزير النقل الفريق كامل الوزير قام  بمتابعة أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري والتي بلغت نسبة تنفيذها 77%  ويقوم بتنفيذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النقل.

ووجه وزير النقل بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر  أحد أهم المشروعات القومية  نظرًا لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وحيث من  المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا الى 3 ملايين حاوية، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

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