الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جماعة الحوثي: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي

يحيى سريع، فيتو
يحيى سريع، فيتو

الحوثيون، أعلن يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الأحد، إيقاف الملاحة البحرية أمام سفن دولة الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: "سنستأنف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة".

 

هجوم حوثي على سفينة تجارية بريطانية في باب المندب

ومنذ قليل، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بقيام مجموعة من الحوثيين بالهجوم علي سفينة تجارية بريطانية في باب المندب.

والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

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الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية 

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس،  في بيان صادر عنه اليوم:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها. 

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

 

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

ومن جانبه أكد المتحدث  باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام، الأربعاء الماضي، أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وأضاف عبد السلام: "‏أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

وأردف: "‏إن قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".

وأكمل الناطق باسم الحوثيين: "‏وعن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم.. إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، ‏وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

هجوم حوثي على سفينة تجارية بريطانية في باب المندب

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الحوثيين الحوثيون جماعة الحوثى جماعة انصار الله جيش الاحتلال الشعب الفلسطيني

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