أدوات الكيان الصهيوني لإنجاح مخطط تهجير الفلسطينين

يسعى الكيان الصهيوني بكل الطرق إلىإنجاح مخطط تهجير الفلسطينين خارج أراضيهم، لهذا استغل هزيمة 7 أكتوبر أمام المقاومة، ليخرج ما في جعبته من مشروعات صهيونية قديمة للإطاحة بالقضية الفلسطينية والإجهاز عليها للأبد.

يقول أكرم عطا الله، الكاتب والباحث السياسي، ان العقل الإسرائيلي لايجد حلا لإيقاف الصراع مع الشعب الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل لاتؤمن إلا بالقوة، لهذا تحاول بكل الطرق الممكنة إزالة الشعب الفلسطيني من أرضه والاستحواذ على كامل أرض فلسطين التاريخية.

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القوة والإذلال خيار إسرائيل لتهجير الفلسطينين

واستكمل: الأصدق تعبيرًا عن هذا الحلم هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، الذي يرفع هذا الخيار فوق رأس المطالب الإسرائيلية، ويلغي كل الخيارات الأخرى، ويجعل من القوة والإذلال والتنكيل الوسيلة الوحيدة في التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

أضاف: إسرائيل تتملص من ثلاثة عقود وتجهض على محاولات إيجاد حل لهذه الأزمة التاريخية التي نتجت عن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، ثم استكملت بعد عقدين من الحروب ضد العرب، السيطرة على الشعب الفلسطيني، لكنها لا تكتفِ بذلك بل تريد طرد ما تبقى من هذا الشعب، وإخلاء الأرض من الفلسطينيين تمامًا لضمان النقاء اليهودي على الأرض.

واختتم: «لا قيمة للكلام في حضرة الدم».

كانت نقابة الصحفيين المصرية جددت تنديدها وإدانتها للكيان الصهيوني للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي كامل بعد أسبوع من الهدنة.

وهاجم مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس، استمرار جرائم جيش الاحتلال وآلة حربه الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم، والتي كان آخرها استشهاد 3 زملاء هم الصحفي وأستاذ الإعلام في جامعات غزة والأقصى الدكتور أدهم حسونة في قصف صهيوني وحشي ارتقى خلاله مع عدد من أفراد عائلته وكذلك المصور الصحفي منتصر الصواف والذي كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته استشهد خلاله والده الصحفي الكبير مصطفى الصوّاف ووالدته وعدد من أفراد عائلته، والزميل الصحفي عبدالله درويش مصوّر فضائية الأقصى

نقابة الصحفيين تتضامن مع قرارات الاتحاد الدولي للصحفيين

وأضافت النقابة: استمرارا للاستهداف المجرم لجيــش الاحتلال للصحفيين تم اعتقال المصور الصحفي علاء السرّاج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وهو إبن عم الشهــ،يد الصحفي رشدي السرّاج الذي ارتقى في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

واعلنت نقابة الصحفيين كامل تضامنها مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين برفع شكوى جديدة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة بعد استشهاد ما يزيد عن ٧٠ صحفية وصحفي منذ بداية الهجوم الوحشي البربري على قطاع غزة.

نقابة الصحفيين تشيد بالزملاء في فلسطين

وأشادت نقابة الصحفيين ببطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وكرر مجلس النقابة توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق أمام قتل المدنيين والأطفال والنساء.