الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

باتشيكو يطالب لاعبي بيراميدز بطي صفحة نواذيبو قبل مواجهة صن داونز

باتشيكو، فيتو
باتشيكو، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، طالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه بطي صفحة نواذيبو قبل مواجهته النرتقبة أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا 

 

وشدد باتشيكو علي ضرورة نسيان الخسارة من نواذيبو وأهمية وضرورة الفوز بمواجهة صن داونز لاسيما مع اشتعال المنافسة بين الفرق الأربعة بالمجموعة وتساوي رصيدهم ثلاث نقاط.

بيراميدز يخسر من نواذيبو 

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحرز سيدي بونا عمار الهدف الأول لنواذيبو في الدقيقة 4 من خطأ فادح بعد كرة طولية ولمسة من سيدي بونا عمار داخل منطقة الجزاء ويفشل الشناوي في التصدي وتمر وتهز الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل عبد الله عبيد الهدف الثاني لفريق نواذيبو في مرمى بيراميدز.

 

يستعد ثنائي فريق بيراميدز عبد الله السعيد ووليد الكرتي للحاق ببعثة الفريق بجنوب أفريقيا غدا الإثنين استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا. 

وتخلف الثنائي عن قائمة بيراميدز المسافرة لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي.

وغاب الثنائي عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي عن مباراة الفريق السماوي امام نواذيبو علي ان يلحق بالفريق بمباراة صن داونز. 

وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

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موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

ويحل فريق بيراميدز ضيفا علي صن داونز في الثالثة عصر السبت الموافق التاسع من ديسمبر الجاري بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الاولي بدورى أبطال أفريقيا. 

 

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

 

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي  3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو  3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين

 

جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 


 

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