باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة نواذيبو في إطار لقاءات بطولة دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء، اليوم السبت، على استاد شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة مساء اليوم السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر فريق صن داونز قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي

1- صن داونز 3 نقاط

2- بيراميدز 3 نقاط

3- مازيمبي بلا نقاط

4- نواذيبو بلا نقاط

مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويسعي فريق بيراميدز الي العودة للقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث ومواصلة انتصاراته علي حساب نظيره نواذيبو بعد فوزه بالجولة الاولي أمام مازيمبي في حين يسعي نواذيبو لتحقيقي فوزه الأول بالمجموعة الأولي.

بيراميدز ومازيمبي

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

وأوقعت القرعة بيراميدز بالمجموعة الأولى مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو.

تصريحات باتشيكو

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى موريتانيا من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك قبل مواجهة نواذيبو في السادسة مساء السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي، في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.