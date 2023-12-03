محافظ الشرقية يُشيد بجهود فرع ثقافة الشرقية خلال نوفمبر الماضي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهدامة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

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اهم المنجزات الثقافية والفعاليات والانشطة

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى أهم المنجزات الثقافية والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التى قام بها فرع ثقافة الشرقية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣م حيث أن هذه الأنشطة والفعاليات الثقافية تهدف إلى نشر الوعى الثقافى وتنمية الروح الوطنية لدى المواطنين وفئات المجتمع المختلفة، وإكتشاف ورعاية المواهب الجديدة فى مجالات الآداب والفنون المختلفة، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة الثقافية بوصول الخدمة الثقافية لمستحقيها من خلال العديد من الأنشطة التى يتم تنفيذها خارج المواقع الثقافية، ومناقشة العديد من الملفات الإستراتيجية من خلال المحاضرات والندوات المختلفة بكافة المواقع الثقافية التابعة.

العديد من الانشطة والفعاليات

و أضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن الفرع أقام العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر نوفمبر الماضى شملت إقامة عروض الفنية المختلفة للفرق التابعة للفرع (الزقازيق – بلبيس – فاقوس – منيا القمح ) من خلال باقة من الأغانى الوطنية وأنغام التراث المصري إلى جانب الأغانى الترفيهية والاستعراضات الفنية من التراث الشرقاوى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية فى حفلات مجانية للجمهور وتم التوقف لفترة حدادًا علي شهداء غزة فضلا عن إلتزام الفرع بتوجيهات وزيرة الثقافة لتنفيذ توجهات الدولة بالإشتغال علي العديد من القضايا بالملف الإستراتيجي كالتغيرات المناخية وقضايا الفساد والإنحراف ودعم منظومة القيم الأخلاقية وغيرها.

الروح الوطنية للمواطن فى الاستعداد للانتخات الرئاسية

وكذا الإهتمام بتنمية الروح الوطنية للمواطن خاصة خلال فترة الإستعداد للاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية المقبلة خلال شهر ديسمبر القادم، ودعم الندوات الأدبية بمحاضرات تثقيفية منفصلة بكل المواقع التابعة للفرع للتوعية بالانتخابات الرئاسية والضرورة الحتمية لمشاركة كل فئات الشعب فى الإستحقاق الإنتخابى بالاضافة الى تخصيص العديد من المحاضرات للتركيز على دور المرأة خصوصًا بالعملية الانتخابية كأحد أهم الأذرع التوعوية بالمجتمع.

قصر ثقافة الطفل بالزقازيق

كما أقام قصر ثقافة الطفل بالزقازيق برنامجًا ثقافيًا وفنيًا فى إطار الإحتفال بأعياد الطفولة بالتوجيه الدائم بإحتواء النشء بمشاركة فرقة كورال الأطفال والذين أشدوا بأجمل الأغانى الوطنية وكذلك الأغانى الموجهة للطفل وإقامة ورش الحكي القصصية وورش الفنون التشكيلية بالمشاركة مع طلاب وتلاميذ المدارس المختلفة, كما شارك مسئولى مواقع (شنبارة – أبو حماد – الصوفية – الصالحية ) مسئولى النشاط بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم فى اكتشاف المواهب من الأطفال في المجالات الثقافية المختلفة، وذلك لصقل مواهبهم من خلال المختصين في المواقع الثقافية المختلفة.

تنفيد محاضرات عن ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء

واشار الى انه تم تنفيذ محاضرات حول ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بكل من موقعى (سلمنت - الفرايحة), كما أقام موقع (الحسينية) ورش حكى عن المشروعات القومية واهميتها, فيما أقامت مواقع (مباشر – طفل الحلمية – الصنافين - صفط) محاضرات توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية, كما نشير أنه تم تنفيذ محاضرات توعوية للحفاظ على الموارد المائية بكلٍ من (مكتبة على يوسف - الابراهيمية) وذلك دعمًا للملفات الاستراتيجية المختلفة.

التحول الرقمى وضرورة استخدام التكنولوجيا

كما أشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وضرورة استخدام التكنولوجيا فى تذليل العقبات أقامت نوادى التكنولوجيا (قصر ثقافة الزقازيق– قصر ثقافة ديرب نجم) محاضرات وورش عملية لضرورة وكيفية التحول الرقمي واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وتوظيفها لخدمة العمل الوظيفي وأنه تم تكثيف حفلات سينما الشعب وهو ضمن مشروعات وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الفنية للمواطن من خلال فتح دور السينما بأسعار رمزية يتم من خلالها عرض أحدث الأفلام السينمائية.