محافظة الشرقية: صرف مساعدات مالية فورية وتوفير وظائف بالقطاع الخاص

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة لاستقبال (9) مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وذلك في اللقاء الأسبوعي لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية.

اهتمام كبير من المحافظة بذوى الهمم

وأكد محافظ الشرقية أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، فضلًا عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقرًا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

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حضور اللقاء لبحث شكوى ومتطلبات المواطنين

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أبوكبير ومديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ونائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومفتشة بحوث العمالة بمديرية العمل، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

صرف مساعدات مالية وعاجلة لـ6 أسر

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ (6) أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

بحث حالة اربعة اسر يحتاجون الى السكن

وخلال اللقاء تقدم أربعة مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية. وفى سياق متصل كلف السكرتير العام مفتشة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

علاج مصاب فى حادث سير على نفقة المحافظة

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بعلاج نجل المواطنة أ .ه.م من مركز الزقازيق وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بالمجان لكونه تعرض لحادث سير ويحتاج للعلاج والمتابعة.فيما أكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.