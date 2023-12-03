الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

أسنان الفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة أوائل الطلبة

أسنان الفيوم تحصد
أسنان الفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة اوائل الطلبة، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ان كلية طب الأسنان، لجامعة الفيوم، حصلت علي المركز الثالث، في مسابقة أوائل الطلاب بكليات طب الأسنان التي أقيمت في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونظمها اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب طب الأسنان وحديثي التخرج بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 وشارك في المسابقة 24 جامعة حكومية وخاصة، ومثل كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم  12 طالبًا وطالبة، حصلوا على المركز الثالث في المسابقة الجماعية لأوائل الطلاب، والمركز الثالث في مسابقة البوستر.

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تنسيقية الشباب والاحزاب

واستضافت جامعة الفيوم، خلال ندوة بعنوان “نعم المشاركة.. انزل خليك إيجابي”، وفدا من تنسيقية الشباب والأحزاب، ضم الوفد كل من الدكتورة النائبة غادة علي، والنائب أميرة العادلي والنائب أحمد مقلد، وأسماء الهرش، وأحمد طه.

هدف الندوة

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، أن الهدف من تنظيم الندوة هو العمل على توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال صورة مشرفة عن مصر للعالم الخارجي عن وعي الشباب المصري بمختلف توجهاته.

وقال رئيس جامعة الفيوم، أن الهدف من تنظيم الندوة هو العمل على توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال صورة مشرفة عن مصر للعالم الخارجي عن وعي الشباب المصري بمختلف توجهاته.

ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أن تشكيل الوعي السياسي يبدأ في المرحلة الجامعية، مؤكدًا دور الشباب المحوري في بناء الوطن، وأشاد  بالجهود التي يبذلها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق مساحات نقاشية واسعة وقنوات اتصال بين التيارات السياسية المختلفة، مما يخلق حالة من التنوع والثراء الفكري والمعرفي للشباب.

دور الجامعة في التنمية

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عاصم العيسوي، إن الجامعة تحرص على تنمية عقول شبابها، وإثراء وعيهم، وتوسيع مداركهم، وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع مستقبلًا، ووجه  الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار من يمثلهم.

دور تنسيقية الشباب

وقالت النائبة غادة علي، أن تنسيقية شباب الأحزاب هي تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسية بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق، ووجهة الطلاب إلى لمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والحرص على الحصول على الشهادات التدريبية في مجالات متنوعة، ودعتهم إلى ممارسة حقوقهم الدستورية، والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات المقبلة.

وأكدت النائبة أميرة العادلي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعمل بشكل دائم على التواصل مع الشباب والتعرف على أفكارهم وقضاياهم ومشكلاتهم، وتحرص بشكل دائم على تنظيم حلقات نقاشية موسعة حول مختلف القضايا.

 وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا واسعًا بتمكين الشباب الفترة الراهنة، وتولى العديد منهم وظائف قيادية متنوعة.

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الفيوم جامعة الفيوم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية طب الأسنان اوائل الطلبة

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