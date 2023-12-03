الفيوم تبحث إنشاء مشروع متكامل للتنمية المستدامة بقرى مركز طامية

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه بحث آليات التعاون المشترك مع إحدى مؤسسات التنمية، في مجالات التعليم والصحة، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، بجانب التأهيل والتدريب، بهدف التوسع في الأنشطة التنموية على أرض الفيوم، وبحث إمكانية إنشاء "مشروع تنمية مستدامة متكامل"، بأحد توابع قرية العزيزية بمركز طامية.

المشروعات المنتظرة

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن كل المشروعات التي تم التفاهم بشأنها تعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع، ومنها إنشاء "مشروع تنمية مستدامة متكامل"، بعزبة محمد عبدالجليل التابعة لقرية العزيزية بمركز طامية، على مساحة 650 مترا مربعا، تبرعًا من الأهالي.

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وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بمجال التنمية المستدامة، في إطار من القانون بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة، سواء بفتح مشروعات تنموية صغيرة، أو توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، أو التأهيل والتدريب المستمر لاكتساب مهارات الحرف اليدوية خاصة بالقرى.

مراجعة مستندات أرض التبرع

وأكد محافظ الفيوم، أنه وجه بمراجعة كافة الأوراق الخاصة بالأرض التى تم التبرع بها بهدف إنشاء "مشروع تنمية مستدامة متكامل"، بعزبة محمد عبد الجليل التابعة لقرية العزيزية، وكذا كافة الأوراق الخاصة بتخصيصها للنفع العام، لمراجعتها من قبل مفوض الدولة بديوان عام المحافظة، ومسئولي الأملاك، والإدارة الهندسية بمجلس مدينة طامية، من حيث دخول الأرض داخل الحيز العمراني من عدمه، واستخدامات الأرض حال وجودها داخل الحيز، وإجراءات تغيير الاستخدام إن وجدت، وموقف الأرض من حيث التقنين والتصالح حال وجودها ضمن أراضي الدولة، وإعداد ملف كامل بهذا الشأن للسير في إجراءات "مشروع التنمية المستدامة المتكامل" على أسس قانونية ورؤية منهجية.

النهوض بالخرف اليدوية

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات ومنها قطاع الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية أهلتها لأن تكون من محافظات الصف الأول في الصناعات الحرفية واليدوية مثل: صناعة الخزف والفخار، وأعمال الخوص والجريد، وتعبئة وتغليف التمور، والسجاد اليدوي، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، وتقشير الجمبري، وغيرها من الصناعات التى تتصل بالبيئة المحيطة بالمواطن الفيومي، مطالبًا مسئولى المؤسسة بعمل وحدات إنتاجية صغيرة بعدد من القرى على أرض المحافظة، مما يوفر العديد من فرص العمل.

مشروع طامية

يذكر أن المشروع المزمع إنشاؤه سوف يضم " مركزًا طبيًا، وقاعات تعليمية، وقاعة للتدريب على الحرف اليدوية، ومركزًا لتأهيل الشباب لسوق العمل، وورش حرفية،" بجانب توفير مشروعات تنموية صغيرة للشباب خاصة الأيتام والمرأة المعيلة.

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