الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال استخراج الأملاح من بحيرة قارون

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد شركة الاملاح، فيتو

 تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شركة استخراج الأملاح من بحيرة قارون، وتفقد المصانع الأربعة بالشركة،" مصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع كلوريد الصوديوم، ومصنع كبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ومصنع الملح الطبي"، كما تفقد أحواض الترسيب، والمنطقة التي تفصل بين بحيرة قارون وأحواض الترسيب الأربعة، والتي يتكون بها المحلول من بحيرة قارون.

 

إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

ولفت محافظ الفيوم  إلى أن الشركة تساهم بشكل كبير في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بتخفيض نسبة الملوحة بمياه البحيرة، كما انها توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتساهم فى بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج.

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يذكر أن منتجات الشركة، عبارة عن ملح كبريتات الصوديوم بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويًا، وتغذي صناعة المنظفات الجافة المصرية، وصناعات الزجاج، والنسيج، ولب الورق، وكذا مصنع كلوريد الصوديوم بطاقة 150 ألف طن سنويًا، منها 120 ألف طن ملح المائدة و30 ألف طن ملح للصناعات الغذائية والنسيج، بالإضافة إلى سماد سلفات الماغنيسيوم بطاقة إنتاجية 27 ألف طن سنويًا، بجودة عالية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وهي مادة تحتوي على عناصر الماغنيسيوم والكبريت، وهي مسئولة عن تكوين مادة الكروفيل المسئولة عن عملية البناء الضوئي للنباتات.

ومصنع كلوريد الصوديوم عالي النقاوة "الفاكيوم" والذي يعمل بطاقة إنتاجية 85 ألف طن سنويًا، ويستخدم كمادة أساسية في صناعة الألبان والمواد الغذائية وصناعة كربونات الصوديوم، والصودا الكاوية، وغاز الكلور، والنسيج، ومصنع الملح الطبي الذي يعمل بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنويًا، ويستخدم في محاليل الغسيل الكلوي، وجرعات الحقن الوريدي، ومحاليل ترشيح الدم، وجاري إنشاء مصنع آخر لكبريتات البوتاسيوم.

 

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الفيوم بحيرة قارون شركة اميسال ملح الطعام ملح المائدة

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