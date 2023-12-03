الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كأس مصر، تعرف على نتائج قرعة الدور التمهيدي

قرعة الدور التمهيدي
قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، فيتو

كأس مصر،أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر موسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي جريت اليوم الأحد  بمقر اتحاد الكرة عن المواجهات التالية:

مكادي مع ديروط
بروكسي مع المنيا 
طنطا مع النصر 
دكرنس مع الألومنيوم 
أبو قير للأسمدة مع كهرباء الإسماعيلية
لافيينا مع المنصورة
وي مع بورفؤاد 
وادي دجلة مع الواسطى 
غزل المحلة مع الترسانة
بترول أسيوط مع دلفي 
بتروجت مع إيسترن كومباني 
ج شبين مع الإنتاج الحربي 
السكة الحديد مع القناة
النجوم مع راية

Advertisements

 

قرعة التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر 

 

وكانت قرعة الدور التمهيدي الثاني شهدت المواجهات التالية
بتروجت ضد حلوان العام

النجوم ضد المرج

المصرية للاتصالات ضد اسكو

وادي دجلة ضد الصيد

السكة الحديد ضد هليوبوليس

الترسانة ضد العبور

الانتاج الحربي ضد مصر للتأمين

الشرقية للدخان ضد جولدي

النصر ضد الشرطة

غزل المحلة ضد سبورتنج كاسل

طنطا ضد سمنود

جمهورية شبين ضد مركز شباب بسيون

دكرنس ضد بني عبيد

المنصورة ضد كفر الشيخ

كهرباء الاسماعيلية ضد الرباط والأنوار

بورفؤاد ضد رأس البر

القناة ضد الشرقية الزقازيق

بروكسي ضد اسكندرية للبترول

حرس الحدود ضد دلفي

أبوقير للأسمدة ضد الحمام

راية ضد المصري بالسلوم

مصر المقاصة ضد الواسطي

لافيينا ضد نجوم مصر

بترول أسيوط ضد مغاغة

ديروط ضد أسمنت أسيوط

توت عنخ آمون ضد المنيا

الألومنيوم ضد النصر للتعدين

مكادي ضد أسوان

فيما شهدت قرعة التمهيدي الأول المباريات التالية 

اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع البلاستيك

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصري بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الألومنيوم مع كيما أسوان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كأس مصر اتحاد الكرة اخبار الرياضة اخبار اتحاد الكرة

مواد متعلقة

موقف محمد عبد المنعم من مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية (فيديو)

اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

الأكثر قراءة

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

المصريون فى توجو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي بحركة تعاملات اليوم الاحد

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

أسعار الأسماك اليوم، 5 جنيهات ارتفاعًا في سعر السمك ماكريل بسوق العبور

ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية